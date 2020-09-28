За прошедшие сутки у 328 жителей столицы обнаружили заболевание коронавирусом. Восемь больных умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 328 больных коронавирус. 8 случаев - летальных. Всего за период пандемии от вируса умерли 369 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 22 143», - сказал Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 43 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 23 человека. Всего коронавирус преодолели 6505 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 66, Оболонском - 52, Деснянском и Днепровском районах - по 39 случаев», - подчеркнул мэр Киева.

Напомним, за прошедшие сутки, 27 сентября, в Украине зафиксирован 2671 случай заражения коронавирусом.