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Курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в катастрофе самолета под Харьковом, допросили следователи Государственного бюро расследований, рассказал глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер после посещения курсанта в больнице.

«Проходит сейчас досудебное расследование, и следователи ГБР уже задавали ему вопросы, определенные обстоятельства он вспоминает, они изложены в протоколе допроса. Позже, я думаю, это станет известным», - рассказал Кучер.

По его словам, жизнь курсанта спасло определенное стечение обстоятельств.

«Он сегодня дополнительно сообщил, что уцелел, потому что находился в определенной «капсуле» из фюзеляжа, частью самолета прикрыло, и поэтому огонь не добрался к нему. Он пришел в себя и смог покинуть самолет, который горел», - заявил глава ОГА.

Напомним, врачи рассказали о состоянии выжившего в авиакатастрофе курсанта.
ForUm

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