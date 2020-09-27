Европейский совет и Совет Европы призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил об этом в Twitter.

«Сообщения с зоны Нагорно-Карабахского конфликта о боевых действиях вызывают наиболее серьезное беспокойство. Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий — это единственный путь вперед», — написал Мишель.

Генереальный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Ереван и Баку проявить «ответственность и сдержанность и немедленно прекратить боевые действия».

«От имени Совета Европы я призываю власти двух наших государств-членов сделать все возможное, чтобы защитить человеческие жизни и не участвовать в военных конфликтах. Следует приложить все усилия, чтобы остановить эскалацию», — говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что при присоединении к Совету Европы обе страны обязались решить конфликт мирными средствами, и это обязательство должно строго соблюдаться.

Утром 27 сентября власти Армении сообщили, что Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха.