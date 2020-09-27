Подземный протест на Криворожском железорудном комбинате продолжают 60 шахтеров. Об этом заявил глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook в воскресенье, 27 сентября.

«60 горняков шахт Октябрьская и Родина (КЖРК) 25 сутки подряд продолжают подземный протест. Коллеги протестующих, их жены каждый день проводят митинги в поддержку горняков как в Кривом Роге, так и в Киеве», - написал Волынец.

При этом администрация предприятия ищет новые механизмы давления и запугивания тех, кто поддерживает протесты как на улице, так и в социальных сетях, говорит глава профсоюза.

В частности, с шахты Октябрьская ему сообщили, что и.о. зампредседателя правления ОАО Кривбассжелезрудком Александр Капука выставил на своей странице в соцсетях сведения с личными данными горняков, которые принимали и принимают участие в подземном протесте на шахтах комбината.

«А вчера у одного из протестующих - машиниста электровоза участка №10 Переславця Андрея обокрали квартиру. Залезли через окно и вынесли через дверь электронику, бытовую технику и другие материальные ценности. То есть фактически руководитель комбината выступил наводчиком для домушников», - резюмировал Волынец.

Ранее сообщалось, что переговоры с руководством КЖРК провалились. Горняки готовы были согласиться на повышение зарплат на 30%, но администрация отвергла компромисс.

Напомним, в Кабмине отреагировали на протесты криворожских шахтеров.