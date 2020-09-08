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Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил председателю Днепропетровской ОГА инициировать диалог между работниками и руководством «Криворожского железорудного комбината». Об этом ForUm’у сообщили  пресс-службе Кабмина.

8 сентября на Днепропетровщине продолжилась забастовка работников частных рудных шахт «Криворожского железорудного комбината». С целью ознакомления с ситуацией в Кривой Рог вылетела первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко.

«Поскольку шахты находятся в частной собственности, то государство готово помочь в медиации для разрешения напряженности на этом предприятии. Дал поручение председателю Днепропетровской ОГА Александру Бондаренко инициировать трехсторонний совет и начать социальный диалог с участием профсоюза, работодателей и руководства области. Мы видим, что результатом такого диалога будет меморандум, который должен способствовать улучшению социального обеспечения горняков и продолжение эффективной работы предприятия», - подчеркнул глава правительства.

По информации профсоюза комбината, а также руководства Днепропетровской области, горняки, которые сейчас остаются под землей, обеспечены едой и водой.

Справка: Публичное акционерное общество «Криворожский железорудный комбинат» - крупнейшее частное предприятие Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты «Батькивщина», «Октябрьская», «Гвардейская», «Терновская» - основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.

Напомним, в подземном протесте Криворожского железорудного комбината участвуют 393 работника.
ForUm

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