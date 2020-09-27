За прошедшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 323 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в воскресенье, 27 сентября.

Всего в Киеве уже 21 815 подтвержденных случаев COVID-19. При этом выздоровели 6482 человека (накануне - 95), а скончался 361 киевлянин (накануне - 11).

Вчера заболели 174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 122 мужчины в возрасте от 21 до 73 лет, 15 девочек от двух лет до 17 и 12 мальчиков от пяти до 17 лет. Также заболели 12 медиков.

В больницы Киева доставили 46 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев обнаружили в Деснянском районе - 69, в Соломенском - 54, в Оболонском районе - 47 случаев.

Напомним, что в Украине 3130 новых случаев коронавируса. Быстрее всего инфекция распространяется в Харьковской области - там почти 500 новых инфицированных за день.