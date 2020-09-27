За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3130 человек, зафиксировано 56 летальных случаев, 1009 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро воскресенья, 27 сентября.

Суточный показатель заболеваемости остается на высоком уровне: пять дней подряд фиксируют более 3000 новых случаев заражения в сутки.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 198 634 человека, из них 87 882 выздоровели, летальных исходов — 3959.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 3 833 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд. Скончались 76 человек, а выздоровели – 1 740.