Азербайджан начал полномасштабное военное наступление на Армению. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана в воскресенье, 27 сентября.

Обе стороны уже понесли потери, особенно ожесточенные бои идут в районе Нагорного Карабаха, который каждая из сторон считает своей территорией.

В частности, под артиллерийским ударом оказалась столица Карабаха - Степанакерт.

«Это война за жизнь или смерть, и мы все будем бороться. Мы будем воевать всей нацией и все вместе победим», - заявил глава Нагорного Карабаха.

Власти Азербайджана объяснили свои действия провокациями со стороны Армении, но в Армении говорят, что контрнаступление было заранее спланировано военными силами Азербайджана.

Alleged video of Armenian strike against an Azerbaijan’s tank.



Reports state that 3 helicopters and 3 tanks have been destroyed by the Armenian side.



Azerbaijan is currently conducting a counter attack and we should hear reports soon. #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/pFpKjNDQDS — MiddleEastWatch (@MiddleEastWatc1) September 27, 2020

В свою очередь Турция уже заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией.

«Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности. Международное сообщество должно немедленно прекратить эти опасные провокации», - заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в Twitter.

Чиновник добавил, что Анкара поддерживает Баку "в свете этих нападений".

Напомним, Министерство иностранных дел Армении сообщило, что Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха.