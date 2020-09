Азербайджан начал полномасштабное военное наступление на Армению. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана в воскресенье, 27 сентября.

Обе стороны уже понесли потери, особенно ожесточенные бои идут в районе Нагорного Карабаха, который каждая из сторон считает своей территорией.

В частности, под артиллерийским ударом оказалась столица Карабаха - Степанакерт.

«Это война за жизнь или смерть, и мы все будем бороться. Мы будем воевать всей нацией и все вместе победим», - заявил глава Нагорного Карабаха.

Власти Азербайджана объяснили свои действия провокациями со стороны Армении, но в Армении говорят, что контрнаступление было заранее спланировано военными силами Азербайджана.

Alleged video of Armenian strike against an Azerbaijan’s tank.



Reports state that 3 helicopters and 3 tanks have been destroyed by the Armenian side.



Azerbaijan is currently conducting a counter attack and we should hear reports soon. #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/pFpKjNDQDS