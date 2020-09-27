Азербайджан начал полномасштабное военное наступление на Армению. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана в воскресенье, 27 сентября.
Обе стороны уже понесли потери, особенно ожесточенные бои идут в районе Нагорного Карабаха, который каждая из сторон считает своей территорией.
В частности, под артиллерийским ударом оказалась столица Карабаха - Степанакерт.
«Это война за жизнь или смерть, и мы все будем бороться. Мы будем воевать всей нацией и все вместе победим», - заявил глава Нагорного Карабаха.
Власти Азербайджана объяснили свои действия провокациями со стороны Армении, но в Армении говорят, что контрнаступление было заранее спланировано военными силами Азербайджана.
Alleged video of Armenian strike against an Azerbaijan’s tank.— MiddleEastWatch (@MiddleEastWatc1) September 27, 2020
Reports state that 3 helicopters and 3 tanks have been destroyed by the Armenian side.
Azerbaijan is currently conducting a counter attack and we should hear reports soon. #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/pFpKjNDQDS
В свою очередь Турция уже заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией.
«Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности. Международное сообщество должно немедленно прекратить эти опасные провокации», - заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в Twitter.
Чиновник добавил, что Анкара поддерживает Баку "в свете этих нападений".
Напомним, Министерство иностранных дел Армении сообщило, что Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха.
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