Пересохлі території колишнього Каховського водосховища регулярно охоплюють пожежі

Висохле Каховське водосховище регулярно охоплює вогонь. Пожежі там виникають раптово, стрімко поширюються й залишають по собі випалену землю.

Про це повідомила Держекоінспекція Південного округу.

«Каховське водосховище, оголене дно — після знищення греблі ми втратили не лише воду, а й природну рівновагу. Сьогодні ці пересохлі території регулярно охоплює вогонь. Горять залишки очерету, сухостій, чагарники — те, що ще могло стати основою для відновлення екосистеми. Гинуть дикі тварини, знищується середовище існування птахів і плазунів. Дим забруднює повітря, а рятувальники працюють у складних та небезпечних умовах», — розповіли екологи.

У Держекоінспекції закликали не створювати умов для виникнення пожеж та утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до загоряння.

«У разі займання — одразу телефонуйте 101. Побачили пожежу або її наслідки — зафіксуйте та повідомляйте. Кожен сигнал важливий», — наголосили там.

6 червня 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Підрив призвів до підтоплень територій у Миколаївській та Херсонській областях, зокрема на окупованих територіях.

За даними МВС, унаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина. Окупанти заявляли про 55 загиблих на захоплених землях Херсонщини, але не допускали туди міжнародні гуманітарні організації.

Після руйнування греблі Каховської ГЕС до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, у яких проживали майже 900 тисяч людей. Майже 700 тисяч українців були без доступу до питної води. Шкода довкіллю сягнула 146 млрд гривень.

В «Укргідроенерго» повідомили, що станція відновленню не підлягає. Фахівці Українського гідрометеорологічного інституту дійшли висновку, що Каховського водосховища більше не існує.

Українська розвідка повідомила, що за підривом стоїть диверсійна група росіян. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель підкреслив, що греблю не бомбардували, а знищили вибухівкою на території, яка перебуває під контролем росії. Норвезька компанія NORSAR проаналізувала сейсмічну активність і підтвердила, що гребля зруйнована внаслідок вибуху. Також вибух зафіксували американські розвідувальні супутники.