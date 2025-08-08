Інтуїція підказує Туску, що замороження війни в Україні є близькою перспективою

Замороження воєнних дій в Україні, скоріш за все, є близькою, а не далекою перспективою.

Про це під час пресконференції для ЗМІ на півночі Польщі заявив у п'ятницю, 8 серпня, глава польського уряду Дональд Туск, передає Укрінформ.

Як зазначив польський прем’єр, він провів тривалу розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Я вже казав кільканадцять днів тому: є певні сигнали й інтуїція підказує, що замороження конфлікту (не хочу казати, що завершення війни), можливо, є близькою, а не далекою перспективою", - зазначив Туск.

Він нагадав, що сьогодні минає термін ультиматуму (президента США на адресу Росії - ред.), і в цьому контексті президент Зеленський є "дуже обережним оптимістом".

"Українській стороні важливо, щоб Європа, зокрема Польща, долучилася до планування майбутнього перемир’я, а згодом - і миру. Ми також дуже хочемо, щоб у нашому регіоні запанував мир, оскільки це також позитивно вплине на нашу безпеку та інвестиційні можливості, адже добре відомо, що там, де війна, там набагато менше інвестується", - наголосив Туск.

Раніше президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили роботу заради миру, спільне оборонне виробництво, підтримку українців і переговори щодо членства України у Європейському Союзі.