Чинний президент не є субʼєктом розслідування антикорупційних органів, - заява

Діючий Президент України Володимир Зеленський не є суб’єктом розслідування антикорупційних органів.

Про це під час брифінгу щодо підсумків діяльності НАБУ та САП за перше півріччя 2025 року сказав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, відповідаючи на запитання, чи є кримінальні провадження проти вищого керівництва держави, передає Укрінформ.

«Розслідування, які у нас в роботі, ми ніколи не коментуємо. Ми коментуємо про той результат, який є. Стосовно Президента, то діючий президент не є суб'єктом розслідувань НАБУ. Це прямо прописано в кримінальному процесуальному законодавстві. Ми розслідуємо лише стосовно колишніх президентів», – сказав Клименко.

Як додав на брифінгу директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос, проросійські Телеграм-канали почали розповсюджувати неправдиву інформацію щодо причетності Прем'єр-міністра, керівника Офісу Президента до корупційних справ.

«Ми одразу це спростували, наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. І оце якраз той самий приклад проросійського впливу конкретно, який одразу був нами прокомунікований, що це фейк абсолютно. І це треба розуміти, як цю кризу також так само русаки використовували», – сказав Кривонос.

22 липня Верховна Рада ухвалила закон про зменшення повноважень НАБУ і САП. Того ж дня Президент Володимир Зеленський його підписав.

У Києві та інших містах України пройшли мітинги проти нового закону, а європейські лідери виступили з критикою нового закону.

Редакція Кримінального процесуального кодексу України, яка була ухвалена парламентом 22 липня, містила потенційні ризики для ефективного функціонування антикорупційної інфраструктури в Україні, зокрема щодо незалежності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

24 липня Зеленський погодив текст законопроєкту про відновлення незалежності антикорупційної інфраструктури. 31 липня Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт за основу та в цілому. Невдовзі Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон, і він набув чинності.