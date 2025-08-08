﻿
Здоров'я

Спалах коронавірусу у Києві: кількість госпіталізованих зросла у 4,5 рази, серед них — діти

У столиці України зафіксовано різке зростання кількості госпіталізацій через ускладнення, викликані коронавірусом. З 1 липня по 7 серпня 2025 року кількість пацієнтів, що потребують стаціонарного лікування, зросла з 15 до 68 осіб. Серед них — 24 дитини. Усі госпіталізовані мають тяжкий перебіг хвороби або ускладнення, що вимагає постійного нагляду медиків, кисневої підтримки та лікування в умовах інфекційного відділення,  повідомили у Департаменті охорони здоров’я КМДА.

«Ми спостерігаємо чітку динаміку зростання важких випадків COVID-19. Особливо насторожує збільшення кількості госпіталізованих дітей», — зазначили в департаменті охорони здоров’я.

Епідеміологи нагадують: хоч пандемія офіційно і завершена, вірус продовжує циркулювати, і його нові штами можуть бути більш заразними чи спричиняти важчий перебіг. «Сезонні спалахи COVID-19 — не новина. Але розслабленість і нехтування базовими заходами безпеки можуть знову обернутися кризою для медичної системи», — застерігають лікарі.

Наразі в Києві ситуація контрольована, але в разі подальшого зростання захворюваності можливе розширення кількості ліжко-місць у медзакладах.

У зв’язку з цим киян закликають бути пильними: уникати великих скупчень у закритих приміщеннях, ретельно мити руки та носити захисні маски, особливо в укриттях, де під час тривог збирається велика кількість людей на обмеженому просторі.

 

 

 

 

Теги:

КиївгоспіталізаціяCOVID-19спалах коронавірусу в Києвісезонні спалахи COVID-19тяжкий перебіг COVID-19пандемія
