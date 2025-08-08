САП не звертається до СБУ з проханням про прослуховування, бо підозрювані майже відразу дізнаються про це, - Клименко

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що САП не має повноважень самостійно здійснювати прослуховування телефонних розмов, що створює перешкоди для ефективного розслідування корупційних злочинів.

Про це він заявив в інтерв'ю ZN.UA.

Клименко розповів, що після звернень САП до Служби безпеки України з проханням про прослуховування, підозрювані майже одразу дізнаються про інтерес до них з боку слідства. Через це антикорупційна прокуратура практично не використовує цей інструмент у своїй роботі.

«Це одна з причин, чому ми не застосовуємо прослуховування. Про яку ефективність можна говорити, якщо немає базових технічних можливостей?» — сказав директор САП.

Клименко також зазначив, що для впровадження незалежної системи прослуховування необхідне фінансування з боку уряду, технічна підтримка з боку СБУ, а також співпраця з мобільними операторами.

31 липня Верховна Рада схвалила у другому читанні і в цілому ініційований президентом законопроєкт № 13533 щодо повноважень Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Того ж дня президент України Володимир Зеленський підписав закон.

«Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави», — заявив президент.