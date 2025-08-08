У Краснодарському краї РФ сталася диверсія у військовій частині ППО, - ЗМІ

Уранці 8 серпня в селищі Афіпський Краснодарського краю РФ сталася диверсія, внаслідок якої пролунали вибухи у військовій частині 90 зенітно-ракетної бригади ППО Росії.

Про це повідомили джерела hromadske в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За словами наших співрозмовників, поблизу контрольно-пропускного пункту військової частини пролунало два вибухи.

У результаті померли щонайменше 12 російських військовослужбовців, а ще десятки їх отримали поранення. Крім того, вдалося знищити техніку. На місці події фіксували скупчення карет «швидкої допомоги» та автомобілів екстрених та спеціальних служб.

Місцеві ЗМІ та канали в соцмережах підтверджували два вибухи в Афіпському. Місце диверсії перекривали місцеві спецслужби, які також запровадили режим «антитерористичної операції».

Попри це, у російському інформпросторі причиною вибуху називали нібито несправне газобалонне обладнання автомобіля. Згадки про цю подію в ЗМІ намагається прибрати Федеральна служба безпеки. Наш співрозмовник каже, що таким чином російська влада намагається приховати факт диверсії на території військової частини.

90 зенітно-ракетна бригада бере участь у війні росії проти України на Херсонському та Запорізькому напрямках, додали в ГУР.