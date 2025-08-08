У Києві виявили понад сотню гектарів земель, заражених небезпечною рослиною

У столиці тривають комплексні заходи з ліквідації осередків карантинного бур’яну – амброзії полинолистої. Цього сезону загальна площа виявлених заражених територій становить близько 123 га. Про це повідомив виконувач обов’язків директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Сергій Сабуров.

«Амброзія є одним із найнебезпечніших алергенів. Її пилок може провокувати нежить, кашель, свербіж, головні болі та навіть астматичні прояви. Тому боротьба з амброзією є питанням не лише захисту довкілля, а й збереження здоров’я мешканців Києва. Місто системно працює над тим, щоб мінімізувати поширення цього бур’яну та зробити парки й зелені зони комфортними й безпечними для всіх киян і гостей столиці», – йдеться у повідомленні.

За словами гендиректорки «Київзеленбуду» Ольги Манько, боротьба з амброзією – це тривалий процес, що потребує системного підходу та постійної уваги. Вона розповіла, що у столиці амброзію викошують, виривають та обробляють екологічно безпечними засобами. Зокрема, препаратом на основі природного мінералу бішофіту, який, потрапляючи на листя рослини-алергену, проникає в її тканини та спричиняє поступове в’янення.

Амброзія полинолиста – однорічна бур’яноподібна рослина, що може сягати двох метрів у висоту. Її насіння зберігає життєздатність у ґрунті до 40 років, а одна рослина продукує до 50 тисяч насінин. Поширюється вітром, водою, а також тваринами і людьми (через транспортні засоби чи взуття).

Нагадаємо, на початку вересня минулого року у Києві було введено карантин через амброзію. Рішення було прийняте за поданням Головного управління Держпродспоживслужби в місті Київ та запроваджене відповідним розпорядженням Київської міської військової адміністрації. Наголошувалося, що використання хімічних засобів боротьби з рослиною обмежується лише тими гербіцидами, що офіційно дозволені в Україні.