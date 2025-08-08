США та Росія обговорюють визнання контролю Москви над Кримом і східним Донбасом, - Bloomberg

Згідно з повідомленням Bloomberg, США та Росія можуть обговорювати угоду про припинення вогню, яка передбачатиме визнання контролю Москви над Кримом і східним Донбасом.

Bloomberg посилається на свої джерела, які стверджують, що це є частиною ширшої мирної угоди, яка також може включати відмову України від вступу до НАТО. Ця угода, пов'язана з самітом Трампа і Путіна, може призвести до замороження бойових дій на південних фронтах, але залишає без відповіді питання Запорізької АЕС.

Обговорення тривають, і остаточного рішення ще не ухвалено.

Визнання контролю Росії: США готові визнати контроль Росії над окупованими територіями, зокрема Кримом.

Припинення вогню: пропозиція США включає повне припинення вогню.

Санкції: за даними Bloomberg, США можуть запропонувати поступове послаблення санкцій проти Росії в обмін на припинення вогню.

НАТО: Україна може бути зобов'язана відмовитися від прагнення вступити до НАТО.

Європейські країни не визнають окуповані території російськими, згідно з Bloomberg.

Подальші переговори: заплановані подальші переговори між союзниками в Лондоні для обговорення деталей потенційної мирної угоди.

Важливо зазначити, що ця інформація ґрунтується на повідомленнях Bloomberg, і переговори тривають. Остаточне рішення ще не прийнято.