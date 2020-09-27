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В Белогорском районе оккупированного Россией Крыма пересохла река Танасу — приток реки Биюк-Карасу, воды которой наполняли Белогорское водохранилище. Также обмелел и высох пресноводный пруд рядом.

Об этом сообщает Крим.Реалии.

По информации местных жителей, до середины сентября небольшое количество воды в реке Танасу еще было, но в третьей декаде сентября русло высохло.

Кроме того, в селе Кирпичное Белогорского района впервые за много лет полностью высох пруд, который служил водопоем для скота и местом рыбалки для жителей окрестных населенных пунктов.

Издание опубликовало фото места, где раньше был пресноводный пруд.

Житель села Кирпичное, не называет свое имя из соображений безопасности: «Очень засушливый и жаркий сентябрь добивает водные объекты, которые сохранились. В этом месяце высохла не только река Танасу, но и наш пруд. Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное и это пугает нас. С каждым днем мы все больше обеспокоены ситуацией с водой».

 

Напомним, река Биюк-Карасу, которая питает Белогорское водохранилище, превратилась в ручей еще в середине июля. Поэтому Водохранилище оказалось на грани высыхания.
ForUm

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