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Сын сбитого «вагнеровцами» под Луганском в 2014 году члена экипажа ИЛ-76 Игоря Скачкова погиб при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области.

Об этом сообщил Дмитрий Парахин в Facebook.

«Среди погибших курсант Скачков. Это сын Игоря Скачкова, члена экипажа Ил-76, сбитого террористами в 2014 под Луганском», — написал он.

Также Елена Блажиева опубликовала фотографии погибших отца и сына.

Син і батько Вчорашня трагедія Ігор Скочков, штурман Іл-76, загинув влітку 2014 під Луганськом Вчора загинув його син Олександр Чому так...

Опубликовано Оленой Блажиєвой Пятница, 25 сентября 2020 г.

«Игор Скачков, штурман Ил-76, погиб летом 2014 под Луганском. Вчера погиб его сын Александр», — написала она.

Военный самолет Ан-26 разбился 25 сентября около 20:50 в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, когда заходил на посадку.
ForUm

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