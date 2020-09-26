Сын сбитого «вагнеровцами» под Луганском в 2014 году члена экипажа ИЛ-76 Игоря Скачкова погиб при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области.
Об этом сообщил Дмитрий Парахин в Facebook.
«Среди погибших курсант Скачков. Это сын Игоря Скачкова, члена экипажа Ил-76, сбитого террористами в 2014 под Луганском», — написал он.
Также Елена Блажиева опубликовала фотографии погибших отца и сына.
Син і батько Вчорашня трагедія Ігор Скочков, штурман Іл-76, загинув влітку 2014 під Луганськом Вчора загинув його син Олександр Чому так...Опубликовано Оленой Блажиєвой Пятница, 25 сентября 2020 г.
«Игор Скачков, штурман Ил-76, погиб летом 2014 под Луганском. Вчера погиб его сын Александр», — написала она.
Военный самолет Ан-26 разбился 25 сентября около 20:50 в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, когда заходил на посадку.
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