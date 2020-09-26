Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видео, на котором видно последние секунды самолета Ан-26 перед крушением.
Об этом он написал в Facebook.
Момент сняла видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве.
Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически оборвавшегося полёта АН -26 Вооруженных сил Украины. Это видео должно помочь следователям и экспертам установить - что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом. Вечная память трагически погибшим Защитникам Украины !Опубликовано Антоном Геращенко Суббота, 26 сентября 2020 г.
Военный самолет Ан-26 разбился 25 сентября около 20:50 в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, когда заходил на посадку. На борту были 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени И. Кожедуба, они выполняли учебно-тренировочный полет.
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