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Нашли тела всех 25 погибших в результате крушения самолета Ан-26. С 27 человек, находившихся на борту, выжил только один курсант. Он находится сейчас в больнице.

Об этом информирует ГСЧС.

«По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы в Харьковской области найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)», - говорится в сообщении.

Вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, это был учебный полет.
ForUm

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