В связи с падением военного самолета АН-26 под городом Чугуев на дороге М-03 Киев — Харьков — Довжанский на км 533 — км 534 затруднено движение. Есть обломки на проезжей части.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Харьковской области.
На проезжей части есть обломки упавшего самолета, потому движение организовано по встречной полосе в двух направлениях.
Укравтодор просит водителей не препятствовать работникам ГСЧС и полиции, которые выполняют свою работу.
Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, это был учебный полет.
Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
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