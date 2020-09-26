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В связи с падением военного самолета АН-26 под городом Чугуев на дороге М-03 Киев — Харьков — Довжанский на км 533 — км 534 затруднено движение. Есть обломки на проезжей части.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Харьковской области.

На проезжей части есть обломки упавшего самолета, потому движение организовано по встречной полосе в двух направлениях.

Укравтодор просит водителей не препятствовать работникам ГСЧС и полиции, которые выполняют свою работу.

Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, это был учебный полет.

Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
ForUm

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