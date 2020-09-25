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На территории РФ и аннексированного Крыма в местах лишения свободы незаконно удерживаются 112 украинцев, еще 235 украинских граждан находятся в плену ОРДЛО.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время встречи с советником посольства США в Украине Дэвидом Геренбеком.

«Сейчас Российской Федерацией по политическим мотивам преследуется 134 гражданина Украины. 112 незаконно содержатся в местах лишения свободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма. 235 наших сограждан находятся в плену на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей», - отметила Денисова.

Она подчеркнула, что командой омбудсмена осуществляется системная работа, направленная на защиту прав всех пленников страны-агрессора и их скорейшее освобождение.
ForUm

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