На территории РФ и аннексированного Крыма в местах лишения свободы незаконно удерживаются 112 украинцев, еще 235 украинских граждан находятся в плену ОРДЛО.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время встречи с советником посольства США в Украине Дэвидом Геренбеком.

«Сейчас Российской Федерацией по политическим мотивам преследуется 134 гражданина Украины. 112 незаконно содержатся в местах лишения свободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма. 235 наших сограждан находятся в плену на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей», - отметила Денисова.

Она подчеркнула, что командой омбудсмена осуществляется системная работа, направленная на защиту прав всех пленников страны-агрессора и их скорейшее освобождение.