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Российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что уровень загрязнения реки Салгир в пределах Симферополя в тысячу раз превышает норму. А причина этому – канализационные стоки, сообщает Крым.Реалии.

«Река Салгир у нас получает практически 70 тысяч кубометров канализационных стоков. Мы заявили еще раз в федеральное правительство, чтобы все таки в Укромном поставить современные очистные, но есть вопросы, что система очистки канализационных стоков другая. Загрязнение в пределах Симферополя по Салгиру по некоторым показателям в тысячу раз выше нормы», – сказал Аксенов во время совещания по проблемам водоснабжения.

Ранее глава российского Министерства экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев сообщил, что в Железнодорожном районе Симферополя неизвестные сливали канализацию в ручей Мокрый Лог.
ForUm

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