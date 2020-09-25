Слово Церкви по отношению к глобализации должно быть единым, правдивым, человеколюбивым и сосредоточенным на Господе, поскольку Он и есть наше спасение.

Фото: «Православная Жизнь»

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в интервью «Православной Жизни» рассказал митрополит Иерусалимской Православной Церкви Тимофей (Маргаритис).

«Глобализация, как утверждают, направлена на объединение народов, их взаимное знакомство и сотрудничество, их мирное сосуществование и, как хочется верить, на помощь более слабым народам, что пока не осуществляется в той мере, какой хотелось бы. Теоретически это все звучит как очень позитивное движение и вполне похвальная инициатива. Однако во имя этой глобализации, косвенным образом или по подстрекательству международного законодательства, народы призываются к отказу от своих национальных и культурных традиций, пересмотру исторических событий и, самое важное, к «обновлению» религиозных ценностей и убеждений, ради «мирного сосуществования» разных народов в каждой стране и во всем мире», - отметил владыка.

По его мнению, глобализационные процессы в обществе способствуют формированию в обществе определенного «нового» порядка с условиями и привычками, которые до сих пор были чуждыми в естественной жизни народов, а также игнорирования духовной составляющей жизни.

«В результате такого поведения наблюдается секуляризация в Церкви, особенно в западном мире, которая через моду на все западное тянет за собой «наш» Восток. Принятие этих новых практик и теорий противоречит прежним традициям и христианским ценностям, которые новый мировой порядок стремится заменить любой ценой. Среди сторонников глобализации находим и немало духовных лидеров, считающих, что компромисс с новым порядком вещей полезен, и приступающих к сокращению религиозных традиций, особенно в странах с традиционно христианским населением. В таких условиях у христиан происходит разочарование в вере, из-за которого они удаляются от живого источника проповеди Евангелия. Таким образом, храмы пустеют, перестают быть домами молитвы и богослужений, в лучшем случае сохраняют только ценность историческую и культурную, а в худшем – ценность недвижимости, которую можно реализовать через аренду, что часто наблюдается в наше время на Западе. Здания храмов используются как жилые дома и культурные центры или сдаются представителям других религий», - подчеркнул митрополит Тимофей.

Он объяснил, как Церковь понимает понятие глобализации.

«Христос первым сказал: «…Да будут все едино» (Ин. 17:21). Это объединение всего мира во имя Иисуса Христа, Который совершил спасение не только на земле, но и в вечности, когда вывел всех чающих Его из ада в рай. Союз в духе Его Церкви, где восторжествуют истинная любовь, забота друг о друге, солидарность между всеми народами, мир, справедливость и равенство, как провозглашал апостол Павел: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28). Свобода духа во Христе и взаимное уважение между народами не предполагают насильственное подчинение, которое принято в принципах нового порядка вещей (глобализация).

Ради блага человека и его спасения Церковь предлагает телесное и духовное соединение со Христом, и поэтому Она не может согласиться с новаторскими идеями, пытающимися всех уравнивать по принципу прав человека, а не Закона Божьего», - напомнил архиерей.

Владыка подчеркнул, что Церковь, констатируя страшный нравственный упадок общества и отказ от христианских ценностей, предлагает покаяние.

Митрополит Тимофей призвал наладить тесное сотрудничество между Поместными Церквами, чтобы противостоять тем новшествам, которые «причиняют духовный вред людям, и выработать общую благоразумную позицию без компромиссов, без человекоугодничества, подобно тому, как в древности христиане не принимали антихристианских законов римских императоров и с радостью шли на ужасные пытки и смерть за Христа».