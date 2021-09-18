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На Святой Земле признают только одну каноническую Церковь в Украине – УПЦ.

Фото: из открытых источников

Об этом сказал архиепископ Севастийский Иерусалимской Православной Церкви Феодосий, сообщает patriarchia.ru.

Архиепископ Феодосий выразил поддержку Русской Православной Церкви и отметил, что на Святой Земле неустанно молятся об уврачевании раскола и признают единственную каноническую церковь в Украине - Украинскую Православную Церковь и ее главу Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Владыка рассказал, что во время совместного богослужения с Его Блаженством у Гроба Господня в Иерусалиме, Митрополит Онуфрий «воздел руки и молился со слезами на глазах, чтобы этот кризис прекратился, и Господь принес мир в Церковь Украины».

«Нас объединяет любовь, молитва и надежда на общее будущее мирового Православия», — подытожил иерарх Иерусалимской Церкви.
ForUm

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