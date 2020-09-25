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Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и Севастополя сотрудники полиции начали уголовное производство по факту незаконного задержания на территории оккупированного полуострова 22-летнего жителя Одесской области (ч. 2 ст. 146 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что гражданин Украины в начале сентября приехал в Крым на отдых, а 22 сентября парень был задержан оккупантами в Евпатории за якобы публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности на полуострове.

«Оккупационные правоохранители» доставили задержанного в Симферополь, где незаконно созданный «Киевский районный суд г. Симферополя» избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
ForUm

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