Учебные заведения могут сами формировать график образовательного процесса, в частности принимать решение о начале каникул. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет во время визита в Кривой Рог, отвечая на вопрос об организации осенних каникул, передает «УП.Жизнь».

«В компетенции учебных заведений есть так называемая способность формировать график образовательного процесса. В зависимости от того, в какую зону – «зеленую», «желтую», «оранжевую» или «красную», попадает учебное заведение. Руководитель учреждения по согласованию с управлением и основателем может согласовать график образовательного процесса, где могут быть каникулы, различные формы организации, смена на смешанное обучение», - рассказал глава МОН.

В ведомстве отмечают, что руководитель учреждения общего среднего образования вправе определять режим работы заведения в рамках смешанных форм обучения.

«Статьей 10 Закона Украины «О среднем образовании» установлено, что структура и продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса определяются педагогическим советом образовательного учреждения», - объясняют на официальном сайте министерства.