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Следователи сообщили о подозрении 21-летнему львовянину, который носил футболку с коммунистической символикой, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

8 сентября около 19:30 неравнодушные граждане обнаружили в центре Львова мужчину, одетого в футболку с изображением коммунистического символа. Злоумышленника сразу доставили в Галицкий отдел полиции, где полицейские установили его личность и открыли по данному факту уголовное производство.

24 сентября следователи Галицкого отдела полиции сообщили 21-летнему львовянину о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины

Досудебное расследование продолжается. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому - лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.
ForUm

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