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В Киеве на территории Олимпийского колледжа произошелли столкновения, в результате которых пострадали несколько человек, в том числе и правоохранители, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сегодня в 12:31 в дежурную часть столичной полиции по спецлинии 102 поступило сообщение о конфликтной ситуации на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного. На место происшествия немедленно выехали дополнительные экипажи полиции и следственно-оперативная группа Деснянского управления.

Предварительно установлено, что во время работы комиссии по реорганизации на территории колледжа возник конфликт. Полицейские, которые на месте обеспечивали общественный порядок, немедленно вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия. В результате инцидента несколько человек получили телесные повреждения, в том числе и правоохранители.

Сейчас в территориальное управление полиции приглашены обе стороны конфликта для дачи объяснений и объективного установления причин инцидента.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства и причины этого конфликта.
ForUm

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