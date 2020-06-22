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Вчера, 21 июня, в Одессе в ходе массовой драки избили полицейского, который попытался прекратить конфликт, сообщает пресс-служба областного главка.

Предварительно установлено, что во дворе многоэтажки жилого массива «Радужный» между группой местных жителей возник конфликт из-за неправильно припаркованного транспортного средства. Стычка переросла в драку, которую из окна своей квартиры увидел сотрудник одесской полиции, проживающий в этом же доме. Полицейский вышел на улицу, чтобы разнять конфликтующих и прекратить противоправные действия. В ответ на попытку успокоить участников драки полицейский получил несколько ударов, от которых упал на землю. Кроме того, неустановленное ​​пока лицо распылило в сторону людей слезоточивый газ.

Чтобы пресечь правонарушение, сотрудник полиции совершил в воздух несколько выстрелов из зарегистрированного на его имя устройства для отстрела резиновых пуль. В результате конфликт был прекращен, никто не пострадал. По результатам медицинского осмотра сотрудник ГУНП был трезв.

Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, установила и опросила участников события. Правовая оценка действиям каждого из них будет дана в рамках уголовного производства, начато по ч.2 ст. 296 УК.
ForUm

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