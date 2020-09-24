В Минфине заявили, что уже с нового года все, кто будет претендовать на хоть какую-то госпомощь, будут проходить предварительную проверку, сообщает УНИАН.



«В Министерстве финансов анонсируют, что уже с нового года все, кто будет претендовать на хоть какую-то помощь от государства, будут проходить предварительную проверку. Проще говоря - это анализ различных баз и реестров, чтобы выяснить, не обманывает ли человек государство и действительно ли нуждается в помощи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас такую ​​верификацию тоже проводят, но уже после назначения выплат. И если обнаруживают нарушителя, то он должен вернуть назад полученную сумму государственной помощи.





