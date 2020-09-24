Уровень безработицы в Украине во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом вырос на 1,3 п.п. – до 9,9% с 8,6%, что в абсолютных цифрах составляет 1,7 миллиона человек. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет во втором квартале 2020 года составило 15,6 миллиона человек. Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составил 55,2%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.