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Уровень безработицы в Украине во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом вырос на 1,3 п.п. – до 9,9% с 8,6%, что в абсолютных цифрах составляет 1,7 миллиона человек. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет во втором квартале 2020 года составило 15,6 миллиона человек. Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составил 55,2%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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