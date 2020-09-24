Звездный нападающий итальянского Милана Златан Ибрагимович заразился коронавирусом, сообщает НВ.
Игрок отправился на самоизоляцию, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
«Все остальные тесты, взятые в команде, были отрицательными», — говорится в сообщении клуба.
Таким образом, Ибрагимович не сыграет в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против норвежского Буде-Глимта, который состоится сегодня, 24 сентября.
Кроме этого, нападающий пропустит не только еврокубковую игру, но и следующий матч в Серии А против Кротоне.
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