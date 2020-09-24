США не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси после его тайной инаугурации.
Как пишет «Европейская правда», ряд СМИ, среди которых Euronews и CNN, цитируют соответствующий комментарий представителя Госдепа США.
Представитель Государственного департамента отметил, что «США не могут считать Александра Лукашенко легитимно избранным лидером Беларуси».
«Выборах 9 августа не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были фальсифицированы и не могут давать легитимности», - говорится в комментарии.
Напомним, 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что «инаугурация» Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.
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