США не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси после его тайной инаугурации.

Как пишет «Европейская правда», ряд СМИ, среди которых Euronews и CNN, цитируют соответствующий комментарий представителя Госдепа США.

Представитель Государственного департамента отметил, что «США не могут считать Александра Лукашенко легитимно избранным лидером Беларуси».

«Выборах 9 августа не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были фальсифицированы и не могут давать легитимности», - говорится в комментарии.

Напомним, 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что «инаугурация» Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.