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В мире по состоянию на утро 24 сентября зафиксировано более 32 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже более 23,6 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, в мире зафиксированы 32 097 169 случаев COVID-19, в частности 981 967 - летальных, выздоровели 23 679 970 человек.

За новые сутки зафиксирован 11 381 новый случай, из них 4 786 в Мексике, 2 334 - в Индии и 1 661 - в Бельгии. Умерли 676 человек, из них 601 - в Мексике.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США (7 139 553), Индия (5 732 518), Бразилия (4 627 780) и Россия (1 122 241).

Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.

 
ForUm

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