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Американское правительство ввело санкции против международной сети влияния, которую контролирует близкий к Кремлю Евгений Пригожин, известный как бывший личный повар Путина и руководитель «фабрики троллей» в Санкт-Петербурге.

Об этом говорится в заявлении Минфина США, обнародованном в среду, сообщает Укринформ.

«Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США предпринял сегодня дополнительные шаги против сети российского деятеля Евгения Пригожина, связанного с Кремлем, введя санкции против субъектов и лиц, работающих от имени Пригожина для продвижения российского влияния в Центральноафриканской Республике (ЦАР)», - отметили в ведомстве.

В то же время OFAC ввел ограничения против лиц, непосредственно поддерживавших действия ФСБ России, а также тех, кто помогал субъектам в РФ уклоняться от санкций США.

Всего в новом списке ограничений США оказались восемь физических лиц, обозначенных как граждане РФ, ЦАР и Финляндии, а также семь организаций, зарегистрированных в этих трех странах.

«Евгений Пригожин имеет международную сеть сторонников для распространения вредоносного политического и экономического влияния по всему миру. США продолжат учитывать способность Пригожина вести операции во всем мире», - заявил в этой связи министр финансов США Стивен Мнучин.

Евгений Пригожин, известный также как «повар Путина», является руководителем и финансистом Агентства иКиевнтернет-исследований (IRA) - российской «фабрики троллей», которая уже попала под санкции США в 2018 году. IRA проводит операции с целью обострения политической напряженности и разногласий в зарубежных странах, в том числе в Украине, странах ЕС и США. Также считается, что Пригожин является менеджером и финансистом российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, участвует в дестабилизирующих операциях России в других странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик. Из-за причастности к этой деятельности Пригожин неоднократно оказывался в разных списках санкций США.
ForUm

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