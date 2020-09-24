В Беларуси силовики задержали более 200 участников акций против инаугурации Александра Лукашенко.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на правозащитный центр »Весна».
Отмечается, что людей задерживали в Минске, Могилеве, Гродно, Гомеле, Бресте, Боровлянах, Смиловичах, Столине, Борисове, Барановичах, Поставах и Молодечно.
Напомним, 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.
После этого в стране люди начали выходить на стихийные акции протеста.
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