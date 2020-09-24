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В Беларуси силовики задержали более 200 участников акций против инаугурации Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на правозащитный центр »Весна».

Отмечается, что людей задерживали в Минске, Могилеве, Гродно, Гомеле, Бресте, Боровлянах, Смиловичах, Столине, Борисове, Барановичах, Поставах и Молодечно.

Напомним, 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.

После этого в стране люди начали выходить на стихийные акции протеста. 
ForUm

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