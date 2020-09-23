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Сегодня Кабинет Министров Украины принял, разработанное Министерством энергетики постановление, вносящее изменения в Технический регламент о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, сообщает пресс-служба КМУ.

«Проект постановления разработан Министерством энергетики с целью имплементации директив Европейского Союза», - отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Решение призвано предотвратить продажу некачественных топлив на внутреннем рынке, установить единые обязательные экологические требования к топливам в соответствии с европейскими стандартами.

Изменения будут способствовать упрощению ведения хозяйственной деятельности на отечественном рынке нефтепродуктов, увеличат конкурентоспособность отечественных топлив на европейских рынках.

Изменения Технического регламента о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, в частности, касаются:

▪ установления четких норм содержания серы в жидких топливах, которые используются на территории Украины;

▪ уточнения и введения новых терминов и определений, что позволит избежать различного толкования положений Технического регламента.

Постановление позволит создать надлежащие условия для выполнения Украиной требований по соблюдению европейских норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от использования нефтепродуктов.
ForUm

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