В правительстве заговорили о возможности ввести санкции против российских онлайн-сервисов.

На заседании Кабмина 23 сентября министр культуры Александр Ткаченко предложил поручить профильным министерствам заняться этим вопросом, сообщает УНИАН.

В «черном списке» могут оказаться российские сервисы по просмотру фильмов и онлайн-магазины РФ.

«Рассмотреть возможность применения специальных, экономических и других ограничений к онлайн-сервисам, которые пропагандируют и предлагают продукцию и контент российского производства в разрезе продуктов и российских сериалов, которые запрещены законом, типа сервисов IVI.ru или Wildberries.ru», – обратился во время заседания Ткаченко.

О работе российского интернет-магазина Wildberries 22 сентября в Facebook написал популярный украинский блогер Антон Ходза.

Онлайн-магазин продает, в частности, футболки и вышивки с Путиным, ОМОНом, Крымским мостом. Кроме того, интернет-площадка предлагает покупателям запрещенную в Украине советскую символику.

Wildberries является крупнейшим онлайн-ритейлером в России, его основательница – самая богатая женщина РФ Татьяна Бакальчук.