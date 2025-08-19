Обережно, фейк: ЦПД спростував інформацію про виплату 12 600 грн “дітям війни”

Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України спростував інформацію про виплати в розмірі 12 600 "дітям війни" нібито згідно з постановою Верховної Ради № 268.

За повідомленням центру, в TikTok поширюють відео про те, що нібито постановою Верховної Ради України № 268 від 1 серпня 2025 року дітям, народженим після 2014 року, надається право на отримання статусу “дитина війни” і допомога в розмірі 12 600 грн.

– Це відео містить посилання на фейкові сайти Дії та Верховної Ради України з метою надати ефект правдоподібності, – зазначають у ЦПД.

Але насправді постанови з відповідними датами та номером на сайті Верховної Ради немає.

Водночас у ЦПД поінформували, що дійсно існує постанова Кабінету міністрів України № 268/2025 від 7 березня 2025 року, в якій йдеться про внесення змін до положення про Єдиний державний вебпортал для збору пожертв на підтримку України United24.

– Подібні відео поширюються з метою введення людей в оману, збільшення охоплення та аудиторії певних ресурсів, – заявили в ЦПД.

Там додали, що це не перше подібне фейкове відео. У червні цього року поширювали псевдодокумент, який “передбачає” одноразову грошову допомогу в розмірі 24 тис. грн для тих громадян, які не виїжджали з України після 24 лютого 2022 року.