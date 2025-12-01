У Силах оборони спростували фейки щодо просувань окупантів та втрати техніки українцями на Донеччині

В 11-му армійському корпусі Збройних сил заперечили інформацію, поширену російською пропагандою. Йдеться про нібито просування ворожих підрозділів та захоплення Клинового у Донецькій області, а також про масову втрату техніки українськими силами. Про це йдеться у повідомленні 11-й армійського корпусу.

Там зауважили, що дезінформація є частиною регулярної пропагандистської практики, яку росіяни застосовують з початку повномасштабного вторгнення.

Військові зазначили, що заяви не відповідають дійсності та не мають підстав для захоплення населених пунктів на Донеччині.

"За логікою російської заяви, їхні підрозділи мали б "просунутися", по дорозі захопивши населений пункт Віролюбівка, чого насправді немає", — йдеться у повідомленні.

Також спростували повідомлення щодо нібито захоплення Ставків і Новоселівки на Донеччині. Українці продовжують тримати оборону, зберігаючи боєздатність та завдаючи росармії втрат у живій силі та техніці.

Щодо інформації про нібито "масові втрати" броньованої техніки українськими силами оборони, то вона не відповідає дійсності.

"Подібні "звіти" російська сторона запускає на щоденній основі та традиційно подає без будь-яких доказів.

Ситуація на напрямку залишається контрольованою Силами оборони... Жодного підтвердженого прориву глибоко в українську оборону на зазначених ділянках немає. Українські сили оборони продовжують виконувати свої завдання, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці", — повідомили в 11-му армійському корпусі.

Нині ситуація на напрямках залишається під контролем українських сил. Російські інформаційні "перемоги" не мають нічого спільного з реальністю на фронті.