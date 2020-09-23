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Президент США Дональд Трамп готов стать первым человеком в стране, который испытает на себе вакцину от коронавируса.

Как передает Укринформ, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Мак-Энани.

«Президент уже говорил, что будет счастлив стать и первым в стране человеком, который сделает эту вакцину, и последним, в зависимости от того, как будет лучше для американского народа. Он считает, что это будет безопасная и эффективная вакцина, и он безусловно согласен испытать ее», - сказала Мак-Энани.

По ее словам, Трампу не важно, будет эта вакцина производства США или другой страны. «Я хочу только, чтобы была вакцина, которая работает. Меня не волнует, если ее сделает другая страна, я сниму перед ним шляпу», - процитировала главу Белого дома пресс-секретарь.

Считается, что ближайшая к широкомасштабному использованию вакцина Оксфордского университета, уже на третьей стадии клинических испытаний.
ForUm

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