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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает маловероятным принятие законопроекта №2143-3 «О Киеве - столице Украины» до выборов 25 октября. Ранее председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил о том, что во фракции планируют успеть до местных выборов рассмотреть закон о столице.

Об этом спикер сказал в эфире телеканала «Прямой», сообщает РБК-Украина.

«Я думаю, что это маловероятно, что мы сможем рассмотреть в полном объеме этот законопроект. Сейчас не готов сказать, подавал комитет этот законопроект на следующие две пленарные недели. На этой неделе - работа комитетов, и от того, что они успеют рассмотреть, много зависит, что именно попадет в повестку пленарных недель. Далее мы две пленарные недели, и после этого - неделя в комитетах и ​​две недели - работа в округах», - отметил Разумков.

 
ForUm

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