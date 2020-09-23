С 00:01 22 сентября на станциях Нежин и Носовка восстановлена посадку пассажиров в поезда, сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Так, пассажиры смогут приобрести билеты из указанных станций на поезда сообщением:
№45/46 Ужгород - Лисичанск;
№774/773 Киев - Шостка;
№779/780 Сумы - Киев, Винница;
№786/785 Киев - Шостка;
Напомним, 18 сентября Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании обновила распределение Украины на карантинные зоны.
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