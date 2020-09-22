Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Стороны обсудили возможность координации мер, принимаемых обеими странами для преодоления последствий, вызванных коронавирусом. Президент Украины и премьер-министр Канады высказались за устранение искусственных препятствий на пути развития международной торговли для поддержки национальных экономик, ослабленных пандемией, а также обеспечения доступа всех стран к необходимым медицинским товарам.

«Мои слова искренней поддержки вашему правительству и всем канадцам в борьбе с коронавирусом. Глубоко сочувствую родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления больным», - сказал Зеленский.

Президент отметил заинтересованность украинской стороны в постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины.

«Либерализация Канадой визового режима для украинцев остается неизменно актуальным вопросом для меня. Надеюсь, нам удастся сдвинуть этот процесс и достичь упрощения для украинцев, которые путешествуют в Канаду», - отметил он.

Зеленский сообщил Трюдо о ситуации на Донбассе и последовательных шагах Украины по мирному урегулированию.

«Достижение мира на Донбассе остается ключевым приоритетом для меня. Спасибо за решительную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности нашего государства», - сказал президент Украины.

Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в Беларуси.

Также Зеленский и Трюдо обсудили ход реформ в Украине. Премьер-министр Канады назвал мужественными шаги президента Украины в направлении реформирования государства и выразил поддержку.