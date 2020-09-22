Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявляет, что Украина должна взаимодействовать с Международным валютным фондом и усиливать верховенство права, чтобы получить макрофинансовую помощь в сумме 1,2 млрд евро.

Об этом Боррель сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает УНИАН.

«Мы готовы предоставить 1,2 миллиарда макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, которые связаны с экономическим спадом, который был вызван коронавирусной пандемией, но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с Международным вплютним фондом», - заявил Боррель.

Также он сказал, что для получения Украиной макрофинансовой помощи необходимо выполнить все требования, которые касаются усиления верховенства права.

Кроме того, по его словам, ЕС оказал поддержку Украине для борьбы с COVID-19 в размере почти 200 миллионов евро. «И это самая большая финансовая помощь, которая была оказана нашим восточным партнерам», - сказал Боррель.

Также он сказал, что COVID-19 ухудшил гуманитарную ситуацию на востоке Украины.

«Для того, чтобы решить конкретно именно эти вопросы на востоке, Европейский Союз вместе со странами-членами выделил 155 миллионов евро помощи. Мы являемся крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи, но ЕС оказывает эту помощь не потому, что он является неким благотворительным фондом или неправительственной организацией. Мы являемся политической институцией, и мы это делаем потому, что это наш общий интерес – когда мы помогаем Украине, мы помогаем себе, поскольку мы имеем самый твердый интерес, чтобы была процветающая, демократическая и стабильная Украина», - сказал Боррель.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, несмотря на предостережения западных партнеров.

В состав комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, должны войти 11 человек, семь из которых назначает Рада, четырех – совет прокуроров.

В Европарламенте уже заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя САП.

Ранее ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.