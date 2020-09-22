Народные депутаты из фракции «Голос» инициировали выход Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от «Голоса» Роман Лозинский.

«Мы с депутатами «Голоса» инициируем выход Фокина из ТКГ! Витольд Фокин уже давно не боится называть боевиков так называемых Д/ЛНР «повстанцами», выступает за всеобщую амнистию, за особый статус не только ОРДЛО – но и всего Донбасса, а также за создание «международного временного правительства» на суверенной территории Украины. Подобные заявления являются неприемлемыми и вредительскими. Заявления Фокина демонстрируют его полное непонимание причинно-следственных связей начала российско-украинской войны и откровенный дрейф в сторону России, ровно как и нахождение под полным влиянием московской пропаганды», – написал он.

По словам Лозинского, в 2017 году Фокин заявлял, что «Россию надо понять – у нее там флот», ведь она «потеряла бы Крым навечно», потому что «пришли бы сюда американцы».

«Готовим запрос к президенту Украины с требованием уволить Витольда Фокина с должности первого заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе. Убежден, что Украине не нужен еще один лоббист интересов РФ на переговорах в Минске. А парламент должен реагировать на заявления представителей украинской делегации в ТКГ, которые подрывают целостность украинской позиции на переговорах и ставят под сомнение принципиальные для Украины моменты», – подчеркнул нардеп.

Он призвал коллег из всех фракций подписаться под этим запросом к президенту Украины и дать «принципиальную оценку высказываниям господина Фокина на посту заместителя главы делегации».

Напомним, заместитель главы украинской делегации на Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин в интервью изданию «Страна» заявил: «Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса».

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не отвечают национальным интересам.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины.