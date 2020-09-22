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За прошедшую неделю в мире зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом - почти 2 млн. Всплеск заболеваемости COVID-19 происходит на фоне снижения уровня смертности. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения, сообщает УНИАН.

В период с 14 по 20 сентября в мире обнаружили 1 998 897 больных COVID-19, что на 6% больше, чем неделей ранее.

«Это наибольшее количество зарегистрированных случаев заражения за одну неделю с начала эпидемии», — заявили в ВОЗ.

Данные ВОЗ показывают, что несмотря на всплеск новых случаев заболевания, количество новых летальных исходов сокращается. На прошлой неделе от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 36 764 человека (на 10% меньше, чем в предыдущую неделю).

По данным ВОЗ, прирост новых случаев заражения наблюдался почти во всех регионах мира, кроме Африки. При этом в Европе и Америке количество больных COVID-19 увеличилось на 11% и 10% соответственно.

На Америку по-прежнему приходится половина всех зарегистрированных случаев заражения и смертей. В США и Бразилии, в наиболее пострадавших от пандемии странах, за последнюю неделю умерли более 5000 пациентов с COVID-19.

Между тем в Европе, где некоторые страны переживают вторую волну пандемии, число умерших от коронавируса за семидневный период превысило 4000, что на 27% больше, чем неделей ранее.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 сентября в Украине зафиксировано 2884 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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