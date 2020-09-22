ОАО «Газпром» (Россия) нуждается в дополнительных мощностях для транспортировки природного газа украинской ГТС в Европу в октябре. НАК «Нафтогаз Украины» получил дополнительные мощности на межгосударственных соединениях, сообщила пресс-служба компании.

Услуги по организации транзита будут оплачены Газпромом дополнительно к основному транзитному договору.

Аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) 21 сентября 2020 года. Это первый подобный аукцион.

«По итогам торгов Нафтогазу распределены мощности на входе и на выходе из ГТС Украины, которые будут использованы для обеспечения дополнительных объемов транзита Газпрома. При этом такие мощности Газпром оплатит в полном объеме, это принесет дополнительный доход как Нафтогазу, так и Оператору ГТС Украины», - сообщили в НАК.

«Каждая дополнительная мощность, заказанная Газпромом - это дополнительные деньги для Украины и ее граждан. Способность украинской ГТС позволяет удовлетворить спрос как Газпрома, так и других пользователей относительно услуг по транспортировке значительных объемов газа. Украина как надежное государство-транспортер и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа для европейских потребителей», - отметил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома.

Напоминаем, в декабре 2019 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» (Россия) подписали Соглашение о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа через территорию Украины сроком действия 2020-2024 гг. При этом согласованы объемы российского газа для транспортировки европейским потребителям в рамках этого соглашения. Так, в 2020 году речь идет о забронированных мощности в объеме 65 млрд кубометров. За такие услуги Газпром обязан уплатить более 7 млрд долл. США.