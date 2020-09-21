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Главы министерств иностранных дел стран-членов Европейского союза не смогли договориться о санкциях против властей Беларуси на встрече 21 сентября. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

В четверг введение санкций будет обсуждать Европейский Совет.

Верховный представитель ЕС Жозепп Боррель отметил, что вопрос санкций должны рассмотреть главы государств и правительств ЕС позже на этой неделе.

Министры иностранных дел стран ЕС 21 сентября обсуждали ситуацию в Беларуси. Литва, Польша и Румыния предложили ЕС принять меры по поддержке белорусского народа, в частности ввести безвизовый режим и выделить средства на проведение структурных реформ. В заявлении отмечается, что так называемый «план Маршалла» для Беларуси может быть осуществлен только после проведения в стране свободных выборов.

В Беларуси более месяца продолжаются протесты с требованием новых, честных выборов и прекращения насилия над протестующими. Канада, Великобритания и ряд стран ЕС, включая соседними с Беларусью Литвой и Польшей, не признали результаты последних выборов в Беларуси. Крупнейшие партии, представленные в Европейском парламенте, уже объявили Лукашенко персоной нон грата. Европарламент не признал Лукашенко легитимным президентом Беларуси и призвал ЕС ввести санкции против него.

Латвия, Литва и Эстония ввели персональные санкции и запретили въезд президенту Беларуси Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам за фальсификации выборов и насильственное подавление акций протеста. В этом списке также есть сын президента Виктор Лукашенко, председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина и другие лица.
ForUm

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